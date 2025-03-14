Раскрыт масштаб разрушенных ВСУ храмов и памятников архитектуры в Курской области

Хинштейн: ВСУ уничтожили 48 храмов и памятников архитектуры в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили 48 храмов и памятников архитектуры в Курской области. Масштаб разрушений раскрыл врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

«В "Белой книге", которую мы сегодня формируем, уже значится 48 разрушенных или пострадавших объектов культурного наследия в приграничье. В их числе немало православных храмов, которые нацисты умышленно оскверняют», — обозначил Хинштейн.

Губернатор заявил, что эти факты являются основанием для возбуждения уголовных дел.

Ранее Хинштейн высказывался о массовых военных преступлениях ВСУ в Курской области. Он отметил, что сейчас военные следователи занимаются фиксацией следов на местах обстрелов, а также опрашивают местных жителей и устанавливают причастных к содеянным преступлениям.