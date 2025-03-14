Хинштейн заявил о массовых военных преступлениях ВСУ в Курской области

Хинштейн: Преступления ВСУ в Курской области носят массовый характер

Преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области носят массовый характер. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Огромная работа проводится после освобождения населенных пунктов — к сожалению, примеры изуверств и военных преступлений боевиков носят массовый характер», — написал чиновник.

По его словам, военные следователи занимаются фиксацией следов на местах обстрелов, а также опрашивают местных жителей и устанавливают причастных к содеянным преступлениям.

Ранее стало известно, что в Курской области бойцы Вооруженных сил Украины замучили ветерана Великой Отечественной войны. Район, где сделаны опубликованные снимки, и дата съемки не уточняются. Известно, что населенный пункт, где проживал пенсионер, был захвачен ВСУ.