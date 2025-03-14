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12:39, 14 марта 2025Силовые структуры

В Курскую область отправят больше военных следователей

Хинштейн: В Курской области увеличат число военных следователей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Хинштейн заявил о массовых военных преступлениях ВСУ в Курской области

Фото: Дмитрий Малинкин / Коммерсантъ

В Курской области увеличат группировку военных следователей, которые займутся расследованием массовых изуверств украинских формирований, вторгшихся на территорию региона. Об этом заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Договоренность об увеличении числа сотрудников Следственного комитета России была достигнута на встрече с руководителем Главного военного следственного управления ведомства генералом-лейтенантом юстиции Константином Корпусовым. Он посетил регион с рабочей поездкой.

Хинштейн отметил, что военные следователи фиксируют последствия обстрелов, проводят опросы местных жителей, выясняя факты преступных деяний украинских военных. Он также заявил, что примеры изуверств и военных преступлений боевиков носят массовый характер.

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