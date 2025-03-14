В Курскую область отправят больше военных следователей

Хинштейн: В Курской области увеличат число военных следователей

Хинштейн заявил о массовых военных преступлениях ВСУ в Курской области

Начало событий в новости Хинштейн заявил о массовых военных преступлениях ВСУ в Курской области

В Курской области увеличат группировку военных следователей, которые займутся расследованием массовых изуверств украинских формирований, вторгшихся на территорию региона. Об этом заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Договоренность об увеличении числа сотрудников Следственного комитета России была достигнута на встрече с руководителем Главного военного следственного управления ведомства генералом-лейтенантом юстиции Константином Корпусовым. Он посетил регион с рабочей поездкой.

Хинштейн отметил, что военные следователи фиксируют последствия обстрелов, проводят опросы местных жителей, выясняя факты преступных деяний украинских военных. Он также заявил, что примеры изуверств и военных преступлений боевиков носят массовый характер.