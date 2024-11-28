Американская разведка усомнилась в угрозах Кремля

Разведка США: удары ВСУ вглубь территории РФ не повышают риск ядерной эскалации

Решение США разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для ударов по территории России не повысило риск ядерной эскалации, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина. Такую оценку дала американская разведка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе США.

Отмечается, что запуск новой российской баллистической ракеты «Орешник» не изменил данного мнения. Источники издания усомнились в угрозах Кремля применить ядерное оружие, поскольку это не принесет пользу Москве, говорится в статье.

При этом собеседники агентства допустили, что Москва может усилить «кампанию саботажа против европейских объектов с целью усилить давление на Запад из-за его поддержки Киева». О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Кроме того, некоторые официальные лица подчеркивают, что общая ситуация на Украине остается опасной и что ядерная эскалация не исключена.

21 ноября Владимир Путин сообщил о применении российскими Вооруженными силами (ВС) новейших ракет средней дальности «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду. По его словам, Россия произвела удар в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.

