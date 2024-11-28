Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:07, 28 ноября 2024Мир

Американская разведка усомнилась в угрозах Кремля

Разведка США: удары ВСУ вглубь территории РФ не повышают риск ядерной эскалации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Решение США разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для ударов по территории России не повысило риск ядерной эскалации, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина. Такую оценку дала американская разведка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе США.

Отмечается, что запуск новой российской баллистической ракеты «Орешник» не изменил данного мнения. Источники издания усомнились в угрозах Кремля применить ядерное оружие, поскольку это не принесет пользу Москве, говорится в статье.

При этом собеседники агентства допустили, что Москва может усилить «кампанию саботажа против европейских объектов с целью усилить давление на Запад из-за его поддержки Киева». О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Кроме того, некоторые официальные лица подчеркивают, что общая ситуация на Украине остается опасной и что ядерная эскалация не исключена.

21 ноября Владимир Путин сообщил о применении российскими Вооруженными силами (ВС) новейших ракет средней дальности «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду. По его словам, Россия произвела удар в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Американская разведка усомнилась в угрозах Кремля

      В Госдуме раскритиковали условия Киева для переговоров с Россией

      В США заявили о загнанном в угол Западе

      На Западе анонсировали «новую главу» конфликта на Украине

      Хакеры украли секретный документ главкома ВСУ

      Мать спрятала новорожденную дочь в ящике под кроватью и три года держала ее там

      Названа увеличивающая риск инфаркта и инсульта безобидная привычка

      В Британии заявили о молчании Запада после удара «Орешником»

      США скопировали иранский беспилотник и отправили его на Украину

      Дроны ВСУ атаковали село в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше