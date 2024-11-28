Большинство французов поддержали отставку Макрона

Опрос Elabe: 63% французов готовы поддержать уход Макрона в отставку

Большинство французов готовы поддержать уход Эммануэля Макрона в отставку с поста президента Франции в случае вотума недоверия. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на результаты опроса компании Elabe.

«В случае отставки правительства Мишеля Барнье после возможного вотума недоверия, 63 процента французов поддержали бы отставку Эммануэля Макрона с поста президента республики», — указано в сообщении.

Утверждается, что больше всего уход Макрона поддерживают сторонники правой партии «Национальное объединение» (83 процента) и левой коалиции «Новый народный фронт» (76 процентов).

Ранее Елисейский дворец прокомментировал слова Макрона о якобы скорой отставке правительства Барнье из-за вотума недоверия партии Марин Ле Пен. «Президент республики не является комментатором текущих событий. Стране нужна стабильность», — отмечается в публикации.