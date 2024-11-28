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17:18, 28 ноября 2024Экономика

Дачников призвали посыпать грядки корицей

«БелНовости»: избавиться от муравьев на участке удастся с помощью корицы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Избавиться от муравьев на участке удастся с помощью молотой корицы. Воспользоваться этим простым методом их призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали щедро посыпать грядки и другие зоны на даче корицей, объяснив это тем, что вышеупомянутые насекомые не выносят резкий аромат приправы. Почувствовав его, они поспешат покинуть «негостеприимное» место.

Эксперты подчеркнули, что корица — абсолютно натуральное и нетоксичное средство, которое не навредит ни растениям в саду и огороде, ни полезным насекомым-опылителям. Между тем они добавили, что, если муравьи не доставляют много хлопот, их стоит оставить в покое, поскольку они представляют собой важное звено экосистемы.

Ранее в ноябре специалисты «БелНовостей» порекомендовали прогонять мышей с дачи с помощью паленой шерсти.

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