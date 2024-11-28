Дачников призвали спасти деревья от первого снега

aif.ru: первый снег может серьезно повредить деревья на даче

Первый снег может серьезно повредить деревья на даче, особенно хвойные. Спасти растения от выпавших осадков призвали дачников эксперты aif.ru.

Дело в том, что первый снег обычно мокрый и тяжелый. Скапливаясь на ветвях деревьев он может деформировать и даже сломать их. Поэтому специалисты советуют стряхивать снежные осадки с кустов и деревьев.

Сильнее всего рискуют пострадать хвойные растения. Чтобы их ветки не обломались, их нужно увязать и закрепить на кольях. «Ветки молодых деревьев связывают в пучки, но ни в коем случае не туго, чтобы не поломать веточки. Налипший снег при этом периодически стряхивают», — пояснили эксперты. Не лишним будет укрыть хвойные деревья — так получится обезопасить их от морозобоин или ожогов хвои ранней весной.

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