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11:51, 28 ноября 2024Бывший СССР

Депутат Рады сравнил Киев с Берлином 1945-го из-за готовящегося контрнаступления

Депутат Рады Дубинский: контрнаступление Киева объявили в самый тяжелый момент
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Киев объявил о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в самый тяжелый для Украины момент. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинские власти объявили о готовящемся контрнаступлении в наиболее тяжелый момент для страны, а также сравнил Киев с Берлином 1945 года.

«По другому в Берлине 45-го и быть не может», — написал парламентарий.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинской армии. По словам украинского офицера Кирилла Сазонова, который участвовал во встрече с главкомом, Сырский назвал невозможной победу Киева, если Украина не будет атаковать.

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