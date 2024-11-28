Депутат Рады Дубинский: контрнаступление Киева объявили в самый тяжелый момент

Киев объявил о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в самый тяжелый для Украины момент. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинские власти объявили о готовящемся контрнаступлении в наиболее тяжелый момент для страны, а также сравнил Киев с Берлином 1945 года.

«По другому в Берлине 45-го и быть не может», — написал парламентарий.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинской армии. По словам украинского офицера Кирилла Сазонова, который участвовал во встрече с главкомом, Сырский назвал невозможной победу Киева, если Украина не будет атаковать.