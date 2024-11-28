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05:01, 28 ноября 2024Россия

Добровольческие отряды «Барс» получили гаубицы и огнеметы

Добровольческие отряды «Барс» получили гаубицы, РЭБ, огнеметы и вездеходы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Добровольческие отряды «Барс» получили огнеметы, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), гаубицы, а также вездеходы. Об этом в интервью журналу «Военные комиссариаты России» заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он также отметил, что дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены должности операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а в гранатометное отделение группы огневой поддержки — должности огнеметчиков. Помимо этого, с целью повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы, указал Бурдинский.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ряды добровольческого подразделения «Барс-Белгород» вступил его заместитель Андрей Антоненко.

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