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15:49, 28 ноября 2024Мир

Европарламент призвал к повторным выборам в Грузии

ЕП призвал к непризнанию итогов выборов в Грузии и повторному голосованию
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой призвал к непризнанию итогов парламентских выборов в Грузии и к проведению в стране повторного голосования. Об этом сообщается на официальном сайте ЕП.

«Европарламент отвергает любое признание парламентских выборов и призывает к их повторному проведению в течение года, при этом процесс должен проводиться в улучшенной избирательной среде», — утверждается в публикации.

В ЕП указали, что новые выборы также должны быть организованы «под пристальным международным наблюдением, чтобы обеспечить подлинно справедливый и прозрачный избирательный процесс». Депутаты Европарламента также поддержали намерение Европейского союза (ЕС) направить миссию в Грузию для оценки ситуации в стране.

28 ноября ЕП также утвердил резолюцию по поставкам оружия Украине и санкциям против России.

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