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15:06, 28 ноября 2024Мир

Европарламент утвердил резолюцию по поставкам оружия Украине

Европарламент утвердил резолюцию по поставкам оружия Киеву и санкциям против РФ
Семен Александров (редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Европарламент утвердил резолюцию по поставкам оружия Украине и санкциям против России. Текст документа опубликован на сайте законодательного органа Европейского союза (ЕС).

Резолюцию с призывом наращивать поставки дальнобойных ракет и боевых самолетов и расширить антироссийские санкции приняли большинством голосов евродепутатов.

«Европарламент призывает ЕС и его государства-члены предоставить Украине больше дальнобойного оружия, современных систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе Patriot и SAMP/T, боеприпасов, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), артиллерийских систем и снарядов, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в достаточном количестве», — говорится в документе.

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