Европарламент утвердил резолюцию по поставкам оружия Киеву и санкциям против РФ

Европарламент утвердил резолюцию по поставкам оружия Украине и санкциям против России. Текст документа опубликован на сайте законодательного органа Европейского союза (ЕС).

Резолюцию с призывом наращивать поставки дальнобойных ракет и боевых самолетов и расширить антироссийские санкции приняли большинством голосов евродепутатов.

«Европарламент призывает ЕС и его государства-члены предоставить Украине больше дальнобойного оружия, современных систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе Patriot и SAMP/T, боеприпасов, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), артиллерийских систем и снарядов, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в достаточном количестве», — говорится в документе.