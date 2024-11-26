В ЕС назвали помощь Украине недостаточной для изменения ситуации на поле боя

Еврокомиссар Рейндерс: ЕС потратил на Украину €124 млрд, но этого недостаточно

Европейский союз (ЕС) потратил на помощь Украине уже 124 миллиарда евро, но этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает ТАСС.

По его словам, страны европейского объединения предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) все возможные виды вооружений из своих запасов, включая истребители F-16.

«Однако этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя», — подчеркнул он, призвав срочно нарастить помощь Киеву.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что в странах Европы возобновились разговоры об отправке военных или бойцов частных военных компаний на Украину. В частности, этот вопрос обсуждается президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. При этом их идея не находит поддержки у ряда других стран, включая Германию.