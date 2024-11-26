Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:37, 26 ноября 2024Мир

В ЕС назвали помощь Украине недостаточной для изменения ситуации на поле боя

Еврокомиссар Рейндерс: ЕС потратил на Украину €124 млрд, но этого недостаточно
Семен Александров (редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Европейский союз (ЕС) потратил на помощь Украине уже 124 миллиарда евро, но этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает ТАСС.

По его словам, страны европейского объединения предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) все возможные виды вооружений из своих запасов, включая истребители F-16.

«Однако этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя», — подчеркнул он, призвав срочно нарастить помощь Киеву.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что в странах Европы возобновились разговоры об отправке военных или бойцов частных военных компаний на Украину. В частности, этот вопрос обсуждается президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. При этом их идея не находит поддержки у ряда других стран, включая Германию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ использовали новые дроны для удара по России. Чем опасны и на что способны американские Switchblade?

      110-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет долголетия

      В Кремле высказались о типе сбитых над Курской областью ракет

      В Кремле назвали крайне экстремистской идею передать Украине ядерное оружие

      Тысячи протестующих пакистанцев прорвали баррикады вокруг столицы и столкнулись с полицией

      Стало известно о последствиях штормового ветра во Владивостоке

      В ЕС назвали помощь Украине недостаточной для изменения ситуации на поле боя

      Российская пенсионерка пришла в аэропорт за посылкой из Таиланда и была задержана

      Россиянина лишили «гробовых» за не вернувшегося с СВО сына

      Российская соцсеть сократила уровень токсичности в комментариях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше