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09:55, 28 ноября 2024Экономика

Европарламент призвал расширить антироссийские санкции

Европарламент призвал Совет ЕС расширить антироссийские санкции
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европарламент (ЕП) призвал Совет Европейского союза (ЕС) расширить антироссийские санкции. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте ЕП.

«Европарламент призывает Совет ЕС (…) к дальнейшим санкциям против секторов, имеющих особое экономическое значение для России», — утверждается в документе.

В частности, в резолюции рекомендовано расширить антироссийские ограничения в таких областях, как металлургия, банковский сектор, химическая, атомная и сельскохозяйственная промышленности.

Документ также указывает на необходимость «полного эмбарго на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа» и призывает «пересмотреть текущую продолжительность санкций, введенных в отношении России, продлив срок их действия с нынешних шести месяцев до более стратегических трех лет».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть антироссийские санкции, приводящие к завышенным ценам на энергоносители.

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