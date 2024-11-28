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11:47, 28 ноября 2024Силовые структуры

Фигуранта дела о взятках при исполнении оборонного заказа арестовали

Суд арестовал главу «Строительного управления по Ленинградскому военному округу»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд арестовал начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» Дамира Гильфанова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Гильфанов проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в 2022 году фигурант получил миллион рублей от представителя фирмы «ТехноИнвестПсков», которая в рамках государственного оборонного заказа строила объекты Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Взамен он без препятствий подписал акты приема выполненных работ по этому договору.

Ранее директора трех российских фирм, сотрудничавших с министерством обороны, получили сроки по делу о хищении свыше 300 миллионов рублей на контрактах с военным ведомством.

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