Фигуранта дела о взятках при исполнении оборонного заказа арестовали

Суд арестовал главу «Строительного управления по Ленинградскому военному округу»

Суд арестовал начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» Дамира Гильфанова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Гильфанов проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в 2022 году фигурант получил миллион рублей от представителя фирмы «ТехноИнвестПсков», которая в рамках государственного оборонного заказа строила объекты Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Взамен он без препятствий подписал акты приема выполненных работ по этому договору.

Ранее директора трех российских фирм, сотрудничавших с министерством обороны, получили сроки по делу о хищении свыше 300 миллионов рублей на контрактах с военным ведомством.