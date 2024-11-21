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11:51, 21 ноября 2024Силовые структуры

Директора трех сотрудничавших с Минобороны России фирм получили сроки за хищение миллионов

Директора трех фирм получили срок по делу о хищении 300 млн у Минобороны
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Директора трех российских фирм, сотрудничавших с министерством обороны получили сроки по делу о хищении свыше 300 миллионов рублей на контрактах с военным ведомством. Об этом в четверг, 21 ноября, со ссылкой на пресс-службу следственного комитета России (СКР) сообщает РИА Новости.

Суд установил вину Вячеслава Шустова, Сергея Белова (оба приговорены к шести годам колонии) и Константина Савостьянова (ему дали девять лет колонии) в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Суд обратил в доход государство деньги, недвижимость и транспортные средства осужденных на общую сумму в 50 миллионов рублей.

По данным следствия, мошенничество путем завышения стоимости и подлога документов было совершено в 2018-2021 годах при исполнении госконтрактов на поставку продукции для нужд министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что следователи в Ивановской области возбудили уголовное дело после хищения средств у концерна «Калашников» одним из подрядчиков при исполнении гособоронзаказа.

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