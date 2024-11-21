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07:28, 21 ноября 2024Силовые структуры

В России после хищения у концерна «Калашников» на гособоронзаказе возбудили дело

В Иваново следователи возбудили дело о хищении средств у концерна «Калашников»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Следователи в Ивановской области возбудили уголовное дело после хищения средств у концерна «Калашников» одним из подрядчиков при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, в период с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024-го неустановленные лица из числа представителей компании закупили в Китае детали по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда, и осуществили их поставку концерну. При этом указанные детали не соответствовали техническим требованиям, установленным договором, о чем подрядчики знали.

Похищенными у концерна средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ — им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее военные следователи возбудили уголовное дело против бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании Сергея Сухова за хищение бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа Минобороны России.

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