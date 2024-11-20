Новое дело возбудили за хищение средств при исполнении госзаказа Минобороны

СК возбудил новое дело против экс-главы филиала ВСК Сухова за хищения из бюджета

Военные следователи возбудили новое уголовное дело против бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании (ВСК) Сергея Сухова за хищение бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа Минобороны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно-следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, Сухов и директор фирмы «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко в 2021 году похитили несколько десятков миллионов рублей, завысив стоимость работ по капитальному ремонту казарм в воинской части, расположенной в Свердловской области в ходе исполнения многомиллионных госконтрактов.

О выявлении нового эпизода стало известно в начале ноября. По данным СК, Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и Кравченко в 2022 году похитили 35 миллионов рублей в ходе капремонта военного госпиталя в Перми, используя подложные документы.

Сухов заключен под стражу. Сергель заочно арестован и объявлен в розыск в рамках уголовного дела.