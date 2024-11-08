По делу Военно-строительной компании вскрылись новые хищения при ремонте казарм на Урале

СК выявил новые эпизоды хищения средств ВСК при ремонте казарм на Урале

Следователи установили новые эпизоды хищения бюджетных средств при ремонте казарм в Свердловской области в рамках уголовного дела о махинациях руководства Военно-строительной компании (ВСК) при исполнении гособоронзаказа Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно-следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, директор фирмы «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко в 2021 году совместно с должностными лицами ВСК в ходе выполнения работ по капитальному ремонту казарм в воинской части на Урале приняли решение о завышении их стоимости. В результате чего сообщники похитили из бюджета несколько десятков миллионов рублей.