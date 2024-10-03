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12:29, 3 октября 2024Силовые структуры

В розыск объявлен фигурант дела о хищениях в Военно-строительной компании

СК объявил в розыск замглавы филиала Военно-строительной компании за хищения

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Военные следователи объявили в межгосударственный розыск заместителя начальника филиала Военно-строительной компании в рамках уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных средств по гособоронзаказу Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о замглавы филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Дмитрии Сергеле. Суд выдал санкцию на его заочный арест.

В деле также фигурируют бывший начальник филиала Сергей Сухов — он заключен под стражу — и директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Всем троим вменяется статья 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным СК, в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко в ходе исполнения госконтракта стоимостью 190 миллионов рублей по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми похитили свыше 35 миллионов рублей путем подлога документов. Похищенное они поделили.

19 сентября сообщалось, что Тверской районный суд Москвы продлил арест бывшему главе Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России Андрею Белкову.

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      Любовь Ширижик
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