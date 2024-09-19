Экс-главу Военно-строительной компании Минобороны оставили под стражей

В Москве суд продлил на два месяца арест экс-главе ВСК Минобороны Белкову

Тверской районный суд Москвы продлил арест бывшему главе Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России Андрею Белкову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-глава ВСК пробудет под стражей два месяца, до 23 ноября. Ему вменяется часть 2 статьи 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

О задержании Белкова стало известно 24 июля. По версии следствия, он причастен к закупке томографа по завышенным ценам — за 121 миллион рублей.

Ранее сообщалось, что суд в закрытом режиме проведет заседание о продлении ареста бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову.