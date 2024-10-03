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12:46, 3 октября 2024Силовые структуры

Раскрыта сумма ущерба по делу о махинациях при гособоронзаказе для Минобороны России

СК: 35 млн руб похитили фигуранты дела об афере в Военно-строительной компании
Начало событий в новости В розыск объявлен фигурант дела о хищениях в Военно-строительной компании

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа для Минобороны России похитили 35 миллионов рублей. Сумму ущерба «Ленте.ру» раскрыли в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, бывший начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор фирмы «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко путем подлога документов в 2022 году совершили хищение бюджетных средств при реализации госконтракта стоимостью 190 миллионов рублей по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми. Похищенное они поделили между собой.

Сухов заключен под стражу. Сергель заочно арестован и объявлен в розыск в рамках уголовного дела.

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      Любовь Ширижик
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