Названа сумма миллионного ущерба по делу о поставках «Калашникову» бракованных деталей

Ущерб по делу о поставках «Калашникову» бракованных деталей превысил 32 млн руб.

В России после хищения у концерна «Калашников» на гособоронзаказе возбудили дело

Начало событий в новости В России после хищения у концерна «Калашников» на гособоронзаказе возбудили дело

Ущерб от поставки бракованных деталей концерну «Калашников» превысил 32 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В отношении недобросовестного поставщика возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств при выполнении гособоронзаказа. Сумма причиненного ущерба пока предварительная, еще идут активные следственные действия, отмечает агентство.

Ранее 21 ноября сообщалось, что в Ивановской области возбудили уголовное дело после хищения средств у концерна «Калашников» одним из подрядчиков. По данным следствия, в период с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024-го неустановленные лица из числа представителей компании закупили в Китае детали по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда, и осуществили их поставку концерну. При этом указанные детали не соответствовали техническим требованиям, установленным договором, о чем подрядчики знали.

Похищенными у концерна средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ — им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.