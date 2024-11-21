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19:49, 21 ноября 2024Силовые структуры

Названа сумма миллионного ущерба по делу о поставках «Калашникову» бракованных деталей

Ущерб по делу о поставках «Калашникову» бракованных деталей превысил 32 млн руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В России после хищения у концерна «Калашников» на гособоронзаказе возбудили дело

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Ущерб от поставки бракованных деталей концерну «Калашников» превысил 32 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В отношении недобросовестного поставщика возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств при выполнении гособоронзаказа. Сумма причиненного ущерба пока предварительная, еще идут активные следственные действия, отмечает агентство.

Ранее 21 ноября сообщалось, что в Ивановской области возбудили уголовное дело после хищения средств у концерна «Калашников» одним из подрядчиков. По данным следствия, в период с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024-го неустановленные лица из числа представителей компании закупили в Китае детали по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда, и осуществили их поставку концерну. При этом указанные детали не соответствовали техническим требованиям, установленным договором, о чем подрядчики знали.

Похищенными у концерна средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ — им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

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