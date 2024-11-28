Финская компания Summa Defence начнет производить БПЛА для ВСУ с 2025 года

В Финляндии с начала 2025 года развернут совместное с Украиной производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в пресс-релизе финского оборонного концерна Summa Defence Group.

«Финская группа компаний Summa Defence Ltd, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, совместно со своими украинскими партнерами создает в Финляндии завод по производству беспилотников», — подчеркнули в компании.

При этом производимую продукцию, включающую, помимо БПЛА, как наземные, так и надводные беспилотники, планируется поставлять в армии стран Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Производство дронов Summa Defence наладит совместно с украинскими предприятиями Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development, создав имеющую контрольный пакет акций дочернюю фирму Summa Drones Ltd. При этом рассматривается возможность производства и гражданских дронов.

«Беспилотники станут постоянной частью общества, играя жизненно важную роль в обеспечении критически важных общественных функций в гражданских, оборонных и охранных секторах», — заявил генеральный директор Summa Defence Ltd Юсси Холопайнен.

Ранее официальный представитель МИД Россия Мария Захарова указала, что страны Скандинавии выделили Киеву в общей сложности 20 миллиардов евро. По ее словам, североевропейские страны «окончательно решили пожертвовать социально-экономическим благополучием своих граждан в угоду попыткам реализовать нелепые чужие политические амбиции».