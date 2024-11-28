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18:15, 28 ноября 2024Ценности

Хлои Кардашьян неожиданно сменила имидж и показала результат на фото

Мария Винар

Фото: @khloekardashian

Американская телезвезда Хлои Кардашьян неожиданно сменила имидж и показала результат фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя сестра основательницы бренда Skims Ким Кардашьян поделилась серией фото, на которых предстала в бирюзовом шелковом платье, не надев под него бюстгальтер. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от светлых прядей и стала шатенкой.

Поклонники оценили преображение Кардашьян в комментариях под постом. «Этот цвет тебе очень подходит», «Коричневый — определенно твой цвет», «Потрясающе выглядишь», «Не отказывайся сразу от этого цвета. Он точно твой», «Невероятно», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Хлои Кардашьян снялась в нижнем белье для рекламы собственного бренда духов и свечей XO Khloe.

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