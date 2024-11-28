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12:21, 28 ноября 2024Ценности

Королева Испании показала фигуру в облегающем наряде

Королева-консорт Испании Летиция показала фигуру в облегающем платье
Мария Винар

Фото: Annie Leibovitz / Spanish Royal Household

Королева-консорт Испании Летиция показала фигуру в облегающем наряде. Соответствующие снимки приводит издание Hello!.

52-летняя супруга короля Филиппа VI предстала перед объективом камеры знаменитого американского фотографа Энни Лейбовиц. Летиция была запечатлена в Королевском дворце в Мадриде. Она позировала в черном платье без бретелей и с пышной красной накидкой. Известно, что создателем наряда стал баскский модельер и основатель модного дома Balenciaga Кристобаль Баленсиага.

Фото: Annie Leibovitz / Spanish Royal Household

Кроме того, для своего образа Летиция примерила бриллиантовое ожерелье и серьги, которые ранее принадлежали королеве Испании Эне. Также визажисты сделали ей сдержанный макияж и уложили волосы в объемные локоны.

В сентябре прошлого года королева Летиция вышла в свет в наряде без рукавов, ее внешность оценили в сети словами «похожа на загорелую ящерицу».

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