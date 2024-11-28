Телеведущая случайно выругалась в прямом эфире и рассмешила пользователей сети

Шотландская телеведущая Лоррейн Келли случайно выругалась в прямом эфире и принесла извинения зрителям. Ее оплошность рассмешила пользователей соцсети X, обратило внимание издание The Sun.

Во время авторского шоу Lorraine на канале ITV ведущая рассказывала о суровых погодных условиях, с которыми она однажды столкнулась на съемках. «Мы были на улице, и там было холодно», — пожаловалась она. Вместо того, чтобы произнести слово freezing, которое означает «холод», она использовала нецензурное слово bollocking.

Позднее Келли извинилась перед зрителями. «Я не знала, что это бранное слово, потому что в Шотландии мы постоянно произносим его», — оправдалась она.

Инцидент позабавил пользователей сети. «Ха-ха, Лоррейн сказала слово bollocking в прямом эфире», — написал комментатор с ником charliekitty5. «Лоррейн только что произнесла слово bollocking, но в бегущей строке его поменяли на freezing», — заметила другая пользовательница. «Она что, только что сказала bollocking?» — удивился еще один комментатор.

Ранее другая британская телеведущая Кейт Гаррауэй допустила оплошность в прямом эфире, говоря о популярной актрисе, звезде «Гарри Поттера» Мэгги Смит, которой не стало в сентябре. Пользователей сети разозлил конфуз журналистки.