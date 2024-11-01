Конфуз телеведущей в прямом эфире разозлил пользователей сети

Ведущая шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) Кейт Гаррауэй допустила оплошность в прямом эфире, говоря о популярной актрисе, звезде «Гарри Поттера» Мэгги Смит, которой не стало в сентябре. Пользователей сети разозлил конфуз журналистки: они посоветовали ей думать, прежде чем что-либо говорить. Об этом сообщает The Mirror.

В эфире программы ведущая беседовала с актером Хью Бонневиллем. Гаррауэй заявила, что он снялся вместе со Смит в фильме «Приключения Паддингтона». Однако актер поправил ее, уточнив, что актрисы не было в этой картине.

«Я не думаю, что она снималась в фильме про Паддингтона, она точно была в [сериале "Аббатство] Даунтон"», — ответил Бонневилль, говоря о Смит. В результате Гаррауэй смутилась. «Извините, вы правы», — сказала она актеру.

Ошибка Гаррауэй возмутила пользователей соцсети X. «Черт побери, Кейт! Думай, а потом говори», — написал комментатор Just Phil. «Кейт Гаррауэй опять облажалась», — согласился с ним участник обсуждения с ником realgmg67.

О том, что Мэгги Смит не стало, сообщалось в конце сентября. Последние дни жизни звезда «Гарри Поттера» провела в больнице Вестминстера.