Умерла звезда «Гарри Поттера»

Звезда «Гарри Поттера» Мэгги Смитт скончалась в возрасте 89 лет

Актриса Мэгги Смит, известная по культовой роли профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере», скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Sky News.

Информацию о смерти британской актрисы подтвердили ее дети. Последние дни жизни она провела в больнице Вестминстера. Последней ролью двукратной обладательницы премии «Оскар» стала главная героиня фильма «Клуб Чудес», драмы о паломничестве женщины из Ирландии в священный французский город Лурд.

Ранее стало известно о съемках сериала во вселенной по книгам Джоан Роулинг.