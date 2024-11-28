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03:44, 28 ноября 2024Мир

Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в получении денег от украинских олигархов

Маск: бывшего сотрудника Белого дома Виндмана финансируют украинские олигархи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александр Виндман получает деньги от олигархов из Украины. С таким обвинением выступил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Так он отреагировал на интервью Виндмана MSNBC, в котором тот заявил, что Россия использует американского миллиардера, чтобы оказать влияние на США. По мнению Маска, Виндман совершил государственную измену, за что понесет соответствующее наказание.

Виндман также является свидетелем по делу об импичменте Дональда Трампа, занимавшего в 2019 году пост президента США. Он стал известен после того, как вместе с братом рассекретил подробности разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ранее политик-демократ украинского происхождения победил в гонке за место в Палате представителей Конгресса США от штата Вирджиния.

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