Маск высказался о желании США заставить Украину снизить призывной возраст

Маск возмутился желанием США заставить Киев снизить призывной возраст до 18 лет

Американский миллиардер Илон Маск возмутился желанием действующей американской администрации Джо Байдена заставить Украину снизить призывной возраст до 18 лет. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Сколько еще [людей] должно пасть [в конфликте на Украине]?» — задался вопросом бизнесмен.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимного чиновника в Белом доме сообщило, что действующая администрация США оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии. По словам анонимного источника, «чистая математика» ситуации на Украине в данный момент заключается в том, что ей необходимо больше человеческих ресурсов для продолжения участия в конфликте.