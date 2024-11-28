Маск высказался о желании США заставить Украину снизить призывной возраст

Американский миллиардер Илон Маск возмутился желанием действующей американской администрации Джо Байдена заставить Украину снизить призывной возраст до 18 лет. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.
«Сколько еще [людей] должно пасть [в конфликте на Украине]?» — задался вопросом бизнесмен.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимного чиновника в Белом доме сообщило, что действующая администрация США оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии. По словам анонимного источника, «чистая математика» ситуации на Украине в данный момент заключается в том, что ей необходимо больше человеческих ресурсов для продолжения участия в конфликте.