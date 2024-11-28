Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:01, 28 ноября 2024Ценности

Майли Сайрус рассказала об одержимости матери наращивать ей волосы в начале карьеры

Мать заставляла Майли Сайрус устанавливать 250 капсул с наращенными прядями
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Майли Сайрус рассказала об одержимости матери наращивать ей волосы в начале карьеры. Своими воспоминаниями на данную тему она поделилась в подкасте The Good Buy.

По словам исполнительницы, ее мать, предпринимательница Тиш Сайрус, заставляла дочь носить 250 капсул с наращенными прядями. «Я люблю длинные волосы, но в моей жизни была эпоха, когда пряди были настолько длинными, что достигали подошвы сапога. Они меня изматывали. Когда нам предлагали сделать меньше 250 капсул, моя мать отказывалась от услуги и просила больше», — призналась знаменитость.

Майрус отметила, что сами парикмахеры рекомендуют устанавливать от 70 до 120 капсул. «В настоящее время такой вид наращивания, который был у меня, мастера уже не делают», — подытожила звезда.

Ранее сообщалось, что Майли Сайрус в откровенных образах снялась для журнала Harper’s Bazaar.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил вероятность ударов по центрам решений словами «в течение дня все возможно»

      Мужчина проник на частную территорию больше тысячи раз и назвал это своим хобби

      У россиянки попытались силой украсть коляску с младенцем

      В России заявили о начале охоты «Орешника» на Зеленского

      На Западе оценили роль Путина в сдерживании третьей мировой войны

      Конституционный суд Молдавии утвердил Майю Санду президентом на второй срок

      Фигурант дела о подземной экскурсии в Москве частично признал вину

      Нацбанк Казахстана бросился спасать тенге от девальвации

      Возбуждено уголовное дело на директора лицея за домогательства к ученику

      Путин понадеялся на избавление Европы от деградации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше