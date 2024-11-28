Майли Сайрус рассказала об одержимости матери наращивать ей волосы в начале карьеры

Мать заставляла Майли Сайрус устанавливать 250 капсул с наращенными прядями

Американская певица и актриса Майли Сайрус рассказала об одержимости матери наращивать ей волосы в начале карьеры. Своими воспоминаниями на данную тему она поделилась в подкасте The Good Buy.

По словам исполнительницы, ее мать, предпринимательница Тиш Сайрус, заставляла дочь носить 250 капсул с наращенными прядями. «Я люблю длинные волосы, но в моей жизни была эпоха, когда пряди были настолько длинными, что достигали подошвы сапога. Они меня изматывали. Когда нам предлагали сделать меньше 250 капсул, моя мать отказывалась от услуги и просила больше», — призналась знаменитость.

Майрус отметила, что сами парикмахеры рекомендуют устанавливать от 70 до 120 капсул. «В настоящее время такой вид наращивания, который был у меня, мастера уже не делают», — подытожила звезда.

Ранее сообщалось, что Майли Сайрус в откровенных образах снялась для журнала Harper’s Bazaar.