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10:50, 28 ноября 2024Силовые структуры

Мигранты из Таджикистана крали iPhone у россиян во время спаррингов и попались

В Петербурге мигранты из Таджикистана крали iPhone у россиян во время спаррингов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали пятерых мигрантов из Таджикистана, которые предлагали россиянам померится силами и во время спаррингов крали у них iPhone. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, злоумышленникам от 26 до 36 лет. Они подозреваются в воровстве дорогостоящих смартфонов, украшений, денег и банковских карт. Они искали хорошо одетых молодых людей и провоцировали их на непосредственный контакт. Они подходили к жертвам и предлагали выяснить, кто сильнее. Потерпевшие не успевали опомниться, как начинался спарринг. Пострадавшие спешили его закончить и избавиться от фигурантов и в спешке не замечали пропажи из кармана брюк или куртки мобильного телефона. Таким образом задержанные совершили минимум пять краж в сентябре и октябре. Кроме того, подозреваемые подходили к прохожим с теплыми словами и объятиями, а потом извинялись, что обознались. В этот момент они также обчищали их карманы. Фигуранты действовали в Выборгском, Центральном и Московском районах города.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой»). Все подозреваемые арестованы. Также силовики провели у них обыски. В результате были обнаружены и изъяты 15 мобильных телефонов, наличные деньги, банковские карты, брендированная одежда и обувь, некоторые вещи имели бирки и защитные магнитные кнопки. Отмечается, что в квартире одного из фигурантов правоохранители обнаружили пакетик с запрещенным веществом. Его отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Томске задержали двух мигрантов, сбывавших наркотики.

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