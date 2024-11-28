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10:42, 28 ноября 2024Россия

Мощный пожар вспыхнул на строительном рынке в Подмосковье

В Подольске на строительном рынке вспыхнул пожар на площади 1300 «квадратов»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В Подольске Московской области на строительном рынке вспыхнул пожар на площади 1300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Telegram.

Как сообщили спасатели, на месте пожара в Подмосковье работают более 60 специалистов и 20 единиц техники. О пострадавших при возгорании не сообщается.

В прокуратуре Московской области заявили, что контролируют установление всех обстоятельств пожара.

Ранее в морском порту Санкт-Петербурга произошел пожар на неэксплуатируемом ледоколе во время ремонта.

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