Мощный пожар вспыхнул на строительном рынке в Подмосковье

В Подольске на строительном рынке вспыхнул пожар на площади 1300 «квадратов»

В Подольске Московской области на строительном рынке вспыхнул пожар на площади 1300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Telegram.

Как сообщили спасатели, на месте пожара в Подмосковье работают более 60 специалистов и 20 единиц техники. О пострадавших при возгорании не сообщается.

В прокуратуре Московской области заявили, что контролируют установление всех обстоятельств пожара.

Ранее в морском порту Санкт-Петербурга произошел пожар на неэксплуатируемом ледоколе во время ремонта.