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12:55, 28 ноября 2024Россия

Москвич обвинил частную клинику в доведении 68-летней матери до комы

Mash: житель Москвы обвинил элитную клинику в доведении 68-летней матери до комы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Житель Москвы обвинил элитную частную клинику «Ильинская больница» в доведении его 68-летней матери до комы и вымогательстве 25 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Горожанин пояснил, что зимой 2023 года его родственнице откачали жидкость из легких. Во время операции врачи, по словам мужчины, матери повредили межреберную артерию. Возникло внутреннее кровотечение, на которое медики не сразу обратили внимание.

У москвички было несколько остановок сердца, одна из них продлилась 25 минут. Пенсионерка впала в кому и получила серьезное повреждение головного мозга.

Ее сын разузнал, что врача, который провел операцию, уволили под предлогом сокращения. Независимые эксперты установили, что медик действительно допустил ошибку.

Спустя четыре месяца сыну москвички предъявили счет за услугу в 8,5 миллиона рублей. При этом мужчина оплачивает реанимационную палату и уход за матерью. Клиника свою ошибку не признала и по-прежнему требует с сына пациентки денежные средства.

Мужчина обратился в Следственный комитет России и Генпрокуратуру. Он потребовал компенсацию в 16 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Волгограда обвинила врачей в смерти отца в котловане около больницы.

ЖЗЛ
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