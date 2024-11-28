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19:11, 28 ноября 2024Экономика

Москва завершит ноябрь снегопадами

Синоптик Цыганков: в ближайшие дни в Москве пройдет снегопад
Виктория Клабукова

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Ноябрь в Москве и области завершится снегопадами. Об осадках столичных жителей предупредил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Его цитирует RT.

По количеству выпавшие осадки будут соответствовать норме середины ноября. Снегопад ожидается в ночь на пятницу, 29 ноября, и продолжится до воскресенья. В субботу днем снег будет мокрым. На сегодняшний день уровень снежного покрова на базовой столичной метеостанции ВДНХ составляет 4 сантиметра. К декабрю, по сведениям синоптика, он прибавит еще 2-4 сантиметра. В Подмосковье Цыганков прогнозирует от 5 до 8 сантиметров снега. В воскресенье и понедельник, 1-2 декабря, будет прохладнее и преимущественно без осадков.

Середине ноября будет соответствовать и температура, отмечает метеоролог. «В принципе, пока холода особо нет. Аномалия положительная — выше нормы идем», — заключил он. Днем воздух прогреется до двух градусов тепла, а ночью столбики термометров не опустятся ниже минус 2 градусов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в первые дни зимы. Как сообщают метеорологи, начало декабря в мегаполисе выдастся на пару градусов теплее климатической нормы.

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