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20:53, 27 ноября 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в декабре

Синоптик Ильин: начало декабря в Москве окажется на пару градусов теплее нормы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Начало декабря в Москве окажется на пару градусов теплее климатической нормы. Об этом жителям столицы рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, передает RTVI.

По его словам, ночью на 1 декабря в Москве ожидается облачная погода без осадков. Температура будет держаться на уровне минус четырех — плюс одного градуса. Днем в столичном регионе местами пройдет несильный снег, температура может опуститься до минус двух — плюс трех градусов. «В Москве, скорее всего, будет около нуля. Ветер будет дуть с запада, по силе два-семь метров в секунду», — заявил Ильин.

В ночь на 2 декабря температура будет теплее, чем днем. 3 декабря столбики термометров задержатся около нулевой отметки, а к вечеру начнется снег. В среду, 4 декабря, осадки усилятся, однако снег будет мокрым. «С четверга температура снова пойдет на устойчивый минус. Ночью 5 декабря похолодает в Москве до минус двух градусов, температура будет весь день понижаться и к вечеру до минус четырех-пяти градусов понизится», — рассказал синоптик.

Ранее стало известно, что ночь на 27 ноября стала самой холодной в Москве за текущую осень.

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