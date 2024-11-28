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13:08, 28 ноября 2024Из жизни

Мужчина отсудил 412 миллионов долларов у клиники после вызвавших импотенцию уколов

Житель США отсудил у клиники рекордные $412 млн после ненужного лечения
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из США отсудил 412 миллионов долларов у клиники мужского здоровья из-за последствий неправильного лечения. Об этом пишет The Sacramento Bee.

В 2017 году житель Альбукерке, штат Нью-Мексико, обратился в клинику NuMale из-за потери волос, усталости и лишнего веса. Врач пришел к выводу, что пациент страдает от импотенции, и предложили ему курс лечения стоимостью пять тысяч долларов. Терапия включала имплантацию тестостероновых гранул и инъекции, которые 66-летний мужчина должен был самостоятельно делать дома. В какой-то момент пенсионер понял, что уколы ему не помогают, и отправился на повторный прием. Там врач раскритиковал его технику инъекций, после чего продемонстрировал, как правильно ставить укол. Инъекция вызвала у мужчины осложнения, в итоге ему понадобилась срочная операция, которая прошла неудачно.

В итоге мужчина стал на самом деле страдать от эректильной дисфункции, которой не было до того не было. Он решил обратиться в суд и потребовать у клиники возмещение ущерба за проведение ненужных инвазивных процедур. Адвокаты отметили, что ущерб, причиненный мужчине, необратим. Суд удовлетворил его требование и обязал клинику выплатить компенсацию в размере 412 миллионов долларов. Это рекордная компенсация по делам о халатности врачей в истории США.

Защита пациента обвинила медицинский центр в мошенничестве и получении прибыли с помощью постановки несуществующего диагноза. Президент NuMale Брэд Палубицки отказался комментировать произошедшее, но заявил, что клиника продолжит оказывать помощь пациентам, соблюдая строгие стандарты безопасности.

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