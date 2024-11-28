Мужчина получил смертельный удар током во время развешивания рождественской гирлянды

В США мужчина умер от удара током во время развешивания гирлянды с огоньками

Житель округа Сан-Диего в США получил смертельный удар током во время подготовки к праздникам. Об этом пишет KTLA 5.

В четверг, 21 ноября, 24-летний Антонио Паскуаль Матео решил украсить дом перед Рождеством. Он достал гирлянду с огоньками и стал развешивать ее на крыше. Рядом с домом проходила высоковольтная линия электропередачи. Мужчина закинул часть рождественской гирлянды на провод и получил сильный удар током.

Соседи позвонили в 911. Парамедики, прибывшие к дому Матео, обнаружили его висящим вниз головой на дереве. Мужчину доставили в медицинский центр Паломар, однако спасти его не удалось, удар оказался смертельным.

Друг семьи Матео организовал финансовый сбор для его детей и вдовы. «Ему было ради чего жить. Он всегда заботился о матери и семье... Он останется вечно молодым. Рождественские гирлянды всегда будут иметь для нас особое значение. Он навсегда останется в наших сердцах», — написал он. Он также добавил, что собранные средства помогут семье оплатить транспортировку тела и похороны Матео в его родной Гватемале.

Ранее сообщалось, что женщина с Филиппин вместе с племянником пошла посмотреть на украшенный к Рождеству город и получила фатальный удар током. Наслаждаясь иллюминацией, она присела на металлическое заграждение возле здания городского совета, за которым стояли рождественские декорации.