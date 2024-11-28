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04:10, 28 ноября 2024Бывший СССР

На Украине попросили Трампа поговорить с Зеленским об отставке

Соскин: Трамп и его команда должны были сказать Зеленскому уйти в отставку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп должен был призвать главу Украины Владимира Зеленского покинуть свой пост после удара «Орешником». Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Трампу или его ближайшим соратникам — Илону Маску и Джей-Ди Вэнсу — следовало объяснить Зеленскому, что такое решение будет наилучшим в сложившейся ситуации. Он отметил, что сейчас жизнь украинского лидера находится под угрозой. «Ему должен был Трамп сказать: "Парень, пиши заявление, иди. Это самое лучшее, что ты можешь сделать"», — считает Соскин.

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