На Украине попросили Трампа поговорить с Зеленским об отставке

Соскин: Трамп и его команда должны были сказать Зеленскому уйти в отставку

Избранный президент США Дональд Трамп должен был призвать главу Украины Владимира Зеленского покинуть свой пост после удара «Орешником». Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Трампу или его ближайшим соратникам — Илону Маску и Джей-Ди Вэнсу — следовало объяснить Зеленскому, что такое решение будет наилучшим в сложившейся ситуации. Он отметил, что сейчас жизнь украинского лидера находится под угрозой. «Ему должен был Трамп сказать: "Парень, пиши заявление, иди. Это самое лучшее, что ты можешь сделать"», — считает Соскин.