На Западе посчитали степень зависимости Украины от американского оружия

Bloomberg: Украина очень сильно зависит от американского оружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) очень сильно зависят от поставок оружия от США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Европейские правительства предоставили Киеву большую часть финансовой помощи, однако США остаются его крупнейшим военным донором. Одной из уязвимостей считается обмен разведданными США, который является ключом к нацеливанию Украины на российские активы», — говорится в материале.

По данным агентства, четыре из пяти ракет «земля-земля», каждая вторая противотанковая ракета и каждая третья ракета для систем ПВО передаются Украине из США. «С Дональдом Трампом у дверей Белого дома европейские правительства сталкиваются с наихудшим сценарием: вскоре им придется не только защищать себя, но и поддерживать сопротивление Украины без своих американских союзников», — говорится в статье.

Кроме того, по информации европейских чиновников, Европейские страны уже наращивают производство боеприпасов и артиллерии — ключевая потребность Украины — через такие компании, как Rheinmetall AG из Германии и KNDS. Тем не менее они подчеркивают, что ключевой вопрос будет в поддержании этих поставок ВСУ.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине. Сумма военной поддержки составит 725 миллионов долларов.