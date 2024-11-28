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12:44, 28 ноября 2024Моя страна

Названы главные горнолыжные курорты России

В топ-3 горнолыжных курортов России вошли Сочи, Шерегеш и Кировск
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Yan Linyun / Globallookpress.com

Главными горнолыжными курортами России назвали Сочи, Шерегеш и Кировск. Популярность горнолыжных регионов проанализировали эксперты «Авито Путешествий», результаты их исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, объем бронирований в горнолыжных локациях России в ноябре увеличился на 160 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом самым популярным регионом оказался Сочи, включая Розу Хутор и Красную Поляну.

Также в топ-5 попали Шерегеш, Кировск, Архыз и Байкальск. При этом в последнем зафиксированы самые доступные цены на аренду квартир — в среднем 2300 рублей в сутки. Самыми дорогими курортами по ценам на посуточные квартиры стали Архыз (5100 рублей) и Шерегеш (4500 рублей).

Ранее россияне назвали города мечты для встречи Нового года. Среди них оказались Москва (на нее приходится 17,8 процента поисковых запросов), Санкт-Петербург (12,5 процента), Сочи (10,9 процента), Казань (4 процента) и Адлер (2,6 процента).

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