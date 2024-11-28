Неизвестный открыл огонь по зданию российской детской спортивной школы

В Петербурге неизвестный 17 раз выстрелил в здание школы олимпийского резерва

В Санкт-Петербурге неизвестный 17 раз выстрелил в здание спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) №1. Об этом сообщает «78.ru».

По данным канала, ЧП произошло днем 26 ноября. Тогда главный инженер школы позвонил правоохранителям и сообщил, что неизвестный обстрелял окна спортивного зала. Прибывшие на место оперативники установили, что на первом этаже здания повреждено три пластиковых окна и восемь окон — на втором этаже. В результате обстрела никто не пострадал. Всего силовики обнаружили 17 отверстий.

По предварительной информации, злоумышленник пользовался пневматическим пистолетом. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые устроили стрельбу из окна одного из многоквартирных домов в подмосковном Пушкино.

