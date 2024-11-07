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16:23, 7 ноября 2024Силовые структуры

Двое мужчин устроили стрельбу из окна жилого дома в Подмосковье

В Пушкино задержали двух мужчин за стрельбу из окна многоквартирного дома
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу из окна одного из многоквартирных домов в подмосковном Пушкино. Об этом «Ленте.ру» рассказали в главке МВД России по Московской области.

Сообщение о стрельбе по улице Просвещения поступило к силовикам накануне. Прибывшие на место сотрудники задержали двух 37-летних мужчин с признаками опьянения, находившихся в квартире жилого дома, и доставили их в отдел. Уточняется, что пострадавших от их действий нет.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с охолощенным автоматом Калашникова, а также девять гильз. Последние направлены на баллистическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Кемерово состоится суд над местным жителем, который после конфликта обстрелял автомобиль ВАЗ-21102, думая, что он принадлежит одному из его оппонентов.

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