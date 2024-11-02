Россиянин обстрелял легковушку после конфликта и пойдет под суд

В Кемерово пройдет суд над мужчиной, обстрелявшим легковушку

В Кемерово пройдет суд над местным жителем, который после конфликта обстрелял автомобиль ВАЗ-21102, думая, что он принадлежит одному из его оппонентов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по региону.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Нанесенный им ущерб оценили более чем в 40 тысяч рублей. Фигурант возместил эту сумму, отремонтировав машину.

В марте обвиняемый выпил, взял обрез охотничьего ружья и вышел на улицу, где у него произошел конфликт с несколькими мужчинами, стоявшими у компьютерного клуба. Когда оппоненты уехали, злоумышленник несколько раз выстрелил в припаркованный рядом автомобиль и пошел домой. Владелец компьютерного клуба вызвал полицию. Силовики задержали стрелявшего по горячим следам. Они также нашли пакет с обрезом, сброшенный обвиняемым в сугроб. Во время допроса мужчина заявил, что пошел гулять с оружием ради безопасности, а стрелять начал, подумав, что легковушка принадлежит одному из участников конфликта. Фигурант также рассказал, что обрез с гильзами и пулями нашел много лет назад и хранил дома. Разрешения на это у него не было.

Ранее сообщалось, что в Томской области сторож охотничьего домика открыл стрельбу по гостям.