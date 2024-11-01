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09:52, 1 ноября 2024Силовые структуры

Спецназ обезвредил открывшего стрельбу сторожа охотничьего домика в российском регионе

В Томской области сторож охотничьего домика застрелил гостя и ранил второго
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СУ СК России по Томской области

В Томской области сторож охотничьего домика открыл стрельбу по гостям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, 27 октября двое жителей Томска приехали на охоту и остановились в специальном домике в окрестностях деревни Омутное. Их принял присматривавший за строением сторож. Вместо охоты мужчины три дня распивали спиртное, в итоге между ними произошел конфликт, окончившийся стрельбой. Сторож взялся за обрез гладкоствольного ружья с дробовым зарядом и в упор выстрелил в гостей. Раненный в живот мужчина сумел спастись, а второй от ранения в грудь не выжил.

Вооруженного стрелка обезвредили бойцы СОБР Росгвардии. В СК предоставили оперативное видео.

На кадрах видны спецназовцы, пробирающие в дом, затем показано, как на полу лежит стрелок. На допросе задержанный заявил, что потерпевшие сами виноваты, так как спровоцировали его своим противоправным поведением. В отношении него возбуждено уголовное дело, он арестован.

30 октября сообщалось, что в Свердловской области 42-летний житель Байкаловского района принял 18-летнюю студентку за косулю и выстрелил в нее.

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