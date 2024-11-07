Задержание спецназом стрелявших из автомата в Подмосковье попало на видео

Росгвардия показала видео задержания стрелявших из автомата в Пушкине

Двое мужчин устроили стрельбу из окна жилого дома в Подмосковье

Начало событий в новости Двое мужчин устроили стрельбу из окна жилого дома в Подмосковье

Спецназ Росгвардии задержал двух пьяных мужчин, устроивших стрельбу из автомата в подмосковном Пушкине. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видно, как мужчина из автомата стреляет с балкона многоэтажного дома. Спецназовцы врываются в квартиру и скручивают стрелков. На полу им надевают наручники.

Сообщение о стрельбе по улице Просвещения поступило к силовикам накануне вечером. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали двоих 37-летних мужчин с признаками опьянения. В результате инцидента никто не пострадал.

В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли предмет, конструктивно схожий с охолощенным автоматом Калашникова, а также девять гильз. Последние направлены на баллистическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.