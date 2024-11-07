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17:37, 7 ноября 2024Силовые структуры

Задержание спецназом стрелявших из автомата в Подмосковье попало на видео

Росгвардия показала видео задержания стрелявших из автомата в Пушкине
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Двое мужчин устроили стрельбу из окна жилого дома в Подмосковье

Спецназ Росгвардии задержал двух пьяных мужчин, устроивших стрельбу из автомата в подмосковном Пушкине. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видно, как мужчина из автомата стреляет с балкона многоэтажного дома. Спецназовцы врываются в квартиру и скручивают стрелков. На полу им надевают наручники.

Сообщение о стрельбе по улице Просвещения поступило к силовикам накануне вечером. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали двоих 37-летних мужчин с признаками опьянения. В результате инцидента никто не пострадал.

В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли предмет, конструктивно схожий с охолощенным автоматом Калашникова, а также девять гильз. Последние направлены на баллистическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

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