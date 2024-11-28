Шоумен Никита Джигурда неожиданно сменил имидж, отрастив бороду

Российский актер Никита Джигурда неожиданно кардинально сменил имидж. В новом образе он появился на YouTube-шоу «Прудько среди своих».

63-летний шоумен предстал перед зрителями с длинными седыми волосами, собранными в пучок, и в очках с круглой оправой. Кроме того, он отрастил бороду. В качестве наряда артист выбрал костюм-тройку серого цвета и коричневые ботинки челси.

«Никита признался, что еще никогда не выглядел так эффектно», — высказалась о новом образе актера ведущая программы Юлия Прудько.

В марте Джигурда посетил Донбасс и привез гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что не мог не посетить эти места, поскольку его фамилия связана с Запорожьем.