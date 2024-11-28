Обломки беспилотника повредили газовую трубу в российском регионе

Губернатор Гладков: обломки БПЛА повредили газовую трубу в селе Скородное

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Губкинском городском округе, обломки дрона повредили газовую трубу в селе Скородное. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Обломком перебило газовую трубу, вследствие чего началось возгорание. Аварийной службой подача газа перекрыта», — написал губернатор Белгородской области.

Кроме того, в селе в двух домовладениях повреждены фасады, кровли и заборы, а также выбиты окна. Пострадавших среди мирных жителей нет, подчеркнул Гладков.