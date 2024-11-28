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17:06, 28 ноября 2024Экономика

Оставшиеся без света на неделю россияне пожаловались на бездействие властей

Оставшиеся без света жители Тверской области пожаловались на бездействие властей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Оставшиеся без света на неделю жители деревень в Тверской области пожаловались на бездействие властей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Жители деревни Ладозино вынуждены мерзнуть, так как отопление осуществляется за счет электричества. Местные обращались в Россети, МЧС, администрацию района и прокуратуру. Ведомства отвечают, что ремонтные работы ведутся, однако сами жители не видели электриков в деревне. Аналогичная ситуация наблюдается в деревнях Троица и Ульяново.

Около 20 населенных пунктов Тверской области остались без электричества из-за обильных снегопадов, прошедших 21 ноября. В некоторых поселках дороги оказались заблокированы осадками и упавшими деревьями, из-за чего туда перестали приезжать автолавки с продуктами.

Накануне губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что за прошедшие сутки электроснабжение было восстановлено у 15 тысяч жителей Верхневолжья, а всего за время ремонтных работ удалось подключить 44 тысячи домохозяйств. По его словам, сейчас восстановление продолжается в Калининском, Старицком, Максатихинском, Удомельском, Рамешковском, Лихославльском, Зубцовском и Старицком округах.

Ранее сообщалось, что жители деревни Курково в Тверской области приходится закапывать еду в снег, чтобы продукты не тухли без холодильника.

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