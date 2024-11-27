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15:51, 27 ноября 2024Экономика

Жителям российской деревни пришлось закапывать еду в снег

Жители деревни в Тверской области на пять дней остались без света и связи
Мария Черкасова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Жители деревни Курково в Тверской области больше пяти дней оставались без света, воды и тепла, а продукты закапывали в снег. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница.

По ее словам, электричество восстановили в 3:00 26 октября — до этого пять с половиной дней жители были без света, отопления, воды и сотовой связи. По словам женщины, в настоящее время без света остаются жители многих других деревень.

Первое отключение произошло 21 ноября примерно с 4:00 до 12:00, затем электричество снова пропало в 20:00. Жители оставляли заявки в приложении Россетей или через горячую линию. Там давали примерную дату восстановления, но, как только подходило обещанное время, подключение переносили.

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За все пять дней коллапса в деревню не подвозили ни воду, ни генераторы, пожаловалась женщина. Люди были вынуждены жить в этих условиях или уезжать на время к родственникам. Самой ей пришлось закапывать еду в снег, поскольку холодильник не работал.

Ранее в правительстве Тверской области сообщили о восстановлении всех основных высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП). Подачу электричества вернули в дома 44 тысяч жителей. Отдельные работы продолжаются в Калининском, Старицком, Максатихинском, Удомельском, Рамешковском, Лихославльском, Зубцовском, Старицком округах.

Прошедшая ранее в Центральной России метель почти на неделю оставила без электричества больше сотни тысяч россиян в Смоленской, Тверской и Калужской областях.

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